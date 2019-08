Marius Hagen frå Eid styrer midtbana i Fredrikstad FK

Nyhende

Fredrikstad Blad har følgjande overskrift i si kampanalyse: «Marius Hagen styrte midtbanen». Vidare står det: «En av grunnene - og kanskje den viktigste - til at FFK var så dominerende mot Levanger, var Marius Hagen. Han viste både gode pasningsferdigheter og blikk for spillet. Men også uten ball var Hagen svært viktig», skriv dei i analysa.



Også i Fotballmagasinet i Fredrikstad sin podkast blir Hagen hylla for innsatsen, med denne overskrifta i Fredrikstad Blad: «Podkasten hyller Marius Hagen: - På tide at dere endelig fikk opp øynene for ham!». Vidare seier programleiar Kristian Bostad følgjande om Hagen: «- Marius Hagen blir bare bedre og bedre i FFK-drakten. Det er jo komplett umulig å ta fra mannen kula».



Marius Hagen set pris på dei positive tilbakemeldingane og trivast svært godt i FFK-trøya.

- Det er kjekt å spele i ein storklubb med fleire tusen tilskodarar på heimekapane, seier Marius Hagen. Han fortel om publikumstal på 8.000 i kamp mot Byåsen, og eit snitt på om lag 5.000 tilskodarar.



Klubben ligg på 2. plass i 2. divisjon, avdeling 1 og kjempar om opprykk til OBOS-liga neste sesong. Sportsleg leiar i FFK, Per Mathias Høgmo, og resten av støtteapparatet ønskjer å komme tilbake på høgaste nivå raskast mogleg.

Det var i januar i år at Marius Hagen signerte kontrak med Fredrikstad FK, etter å ha vore Hødd sin midtbanespelar. I 2018 vart han kåra til årets spelar i Hødd.