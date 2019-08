– Tenestene er forsvarlege

Nyhende

– Tenestene som blir gitt er forsvarlege, og romma ser ikkje slik ut, fastslår kommunalsjef Barbro Longva, avdelingsleiar på Hogatunet, Heidi Munch Starheim, avdelingsleiar for heimetenesta i Eid, Ann Iren Naustdal og fagleiar for Fossevegen bufellesskap, Sonja Edvardsen. Dei viser til at biletet som vart brukt av eit rom i samband med omtale av saka i Fjordabladet sist tysdag, ikkje er slik rommet ser ut i dag. Dei meiner at biletet måtte ha vore teke i samband med flytteprosessen, og understrekar at det slett ikkje er representativt for korleis bebuarane som har flytta frå eldretunet ned til den gamle delen av sjukeheimen har det no.