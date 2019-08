To kameratar var tiltalte for fyllekøyring

Nyhende

Det skal ha skjedd i august i 2018, og køyreturen enda i trafikkuhell og bilen utfor vegen i Vågsøy. Han hadde då 2,46 promille.

Kameraten i 30-åra stod også tiltalt for å ha latt den andre køyre bilen utan å forvisse seg om at denne oppfylte vilkåra for å køyre. Han hadde sjølv 1,97 promille. Ingen av dei erkjende straffskuld, og meinte dei ikkje hadde køyrt bilen.

Men etter det vitne har forklart og politiet sine undersøkingar, har retten gjort ei samla vurdering at det ikkje er tvil om kven som køyrde bilen.

Straffa til mannen i 20-åra vert sett til 32 dagar i fengsel. Retten har vektlagt tiltalte si høge promille og at køyreturen enda i ei utforkøyring. Han må også betale 12.000 kroner i bot, og vert frådømt førarretten i tre år. Han må også betale 2.500 kroner i sakskostnader.

Kameraten vart frifunnen i alle tiltalepostar.