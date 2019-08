Ny storkontroll

Nyhende

Under kontrollen ved Kjøs og Nordfjordeid vart totalt 450 køyretøy kontrollert med ANPR (kjennemerke godkjenning), medan 29 av desse vart stoppa for ein nærmare kontroll av Statens vegvesen. Av desse 29 køyretøya, så var det 13 køyretøy som hadde manglar ifølgje Statens vegvesen.

Det vart difor skrive to mangellappar grunna ulovleg film på siderutene framme. To sjåførar måtte sikre lasta betre før dei kunne kjøre vidare. I tillegg hadde fem køyretøy mangel på lys. Nokre av manglane var hengarar der lysa ikkje var i roden. Desse måtte ordne opp i manglane før dei kunne køyre vidare med hengaren. Det vart også skrive eit gebyr for eit dekk som var under minimum mønsterdybde.