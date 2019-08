Cruiseskip gjev cruiseskit

Nyhende

Min agenda her er klimakrisa. Våre barne- og oldebarn er spådd ei tøff framtid. Dagens vaksne korkje orkar eller klarer å ta dei rette, naudsynte grepa. Eit grelt eksempel på dette meiner eg at nye cruisehamna på Eid er. Klimaminister Ola Elvestuen sa i juni til media at «folk må ta inn over seg at vi skal slutte helt med fossile drivstoff. Fra motorsaga til cruiseskipet. Alt må vekk». Det ser ut for at ministaren tek eidaordføraren i nakken!

Kloden har fått feber. Pasienten græt tunge tårer. Vi driv han for hardt, og han treng kvile. Forskarar diagnostiserer feberen som klimaendring, og seier at fortset vi som no vert kloden uleveleg om 100 år. Naturkatastrofane står på dørstokken vår; flaum, ras, skogbrannar – som varsla. Isbredar i Himalaya brånar, og dei hundre millionane menneska i områda kan miste drikkevatnet, jordbruksvatning og kraftproduksjon. Klimaflyktningane er blitt ein realitet. Vi burde tatt grep for 20-30 år sidan, medan Noreg snakkar om klimamål innan 10-30 år framover.

Her på berget har vi klart å auke CO2 utsleppet i perioden 1990-2017 med heile 24,4%. Men ein reduksjon av andre klimagassutslepp gjer at auken i CO2 – ekvivalentar er 3,4%. Litauen, Latvia, Romania ligg over 50% i reduksjon, og er då best i Europa! Bortforklaringane er mange. Hovudårsaka ligg vel helst i den økonomiske veksten som ikkje er grøn, ein endelaus vekst, som i år brukte opp klodens årlege fornybare ressursar innan olsok – og Noreg sin del innan april! Nokre næringsdrivande seier «nok no» og prøver å snu til klimanøytral verksemd. Men for produsentane av fossil olje/gass blir det aldri nok, heller ikkje i norsk utvinning. Analytikarar har spådd ein auke i forbruk av fossil olje i verda i år på over 1 million fat dagleg! USA har segla opp med sin skiferolje som verdas største produsent, og med Trump ved roret kan dei auke sin produksjon. Forskarar veit at minst 2/3 av attverande fossile ressursar må ligge urørt om det såkalla togradersmålet skal nåast. Dei fortel at det er ein auke av CO2 i atmosfæren som vi ikkje kjenner att fleire millionar år bakover. Vi har både teknologi og økonomi til å redusere klimagassutsleppet, men det er framleis politisk umogleg å få til dei verkeleg store grepa som trengst.

Cruiseturismen er rekna som verdas mest forureinande, og er veksande. Østlandsforskning har studert klimagassutslepp frå ymse ferieformer. Resultata fortel at heimeferie er fint, berre 35 kg CO2 pr. person i ei veke. Bubil gjev 250 kg, sydenferie 500 kg osv. Cruise toppar lista med formidable 4000 kg CO2 pr. person og veke. Til samanlikning reknar ein at kloden toler ca. 1200 kg CO2 årleg utslepp frå kvar og ein av oss. God cruisetur folkens – dersom samvitet ditt tillèt det. Heldigvis minkar klimafornekting i Noreg, no meiner berre 11% at klimakrisa ikkje er menneskeskapt. Men dei 89% som innser menneskesynda, kva gjer dei?

Ny eidaordførar bad hausten 2012 om møte med Nordfjord Hamn for å diskutere etablering av cruiseskipkai. Han hadde motteke ønskjer frå private interessentar, og bad om at John Olav Lefdal, som representerte desse, fekk vere med. Kanskje ikkje tilfeldig etter at verdas første Seawalk vart levert i Skjolden sommaren 2012? Så gjekk det slag i slag til våren 2016 då tilbod om eit hastekjøp av ein Seawalk «på lager» kom. Då vart saka kjend for ålmenta i Fjordabladet 23 april: «Det har lenge vore arbeidd med å få på plass ein Seawalk…». Det enda med ein glad brukthandel i Skjolden. I forarbeidet til kommunestyrevedtaket 22. juni 2016 finn vi følgjande viktige: «Eid kommune må føresetje at SeaWalken er tilrettelagt for landstraum, og arbeide for at ei cruisekai på Nordfjordeid blir utbygd med landstraum raskast råd som del av den nasjonale satsinga». I oktober 2016 kommenterte eg i Fjordabladet vedtaket osv. Då uttala ordføraren at han var «oppgitt over at det sit ein kar i Oslo og har sterke meiningar og er kritisk til det som skjer på Eid». Vel, han hadde jo snakka om landstraum i fleire år… Men no er 3 år gått, og landstraum er framleis i det blå.

«Cruise og miljø – grei kombinasjon», var overskrifta til intervjuet med ordføraren. Han meinte at «klimautfordringane på cruise må det jobbast med på nasjonalt nivå, medan det viktigaste på lokalt nivå er at Seawalk er tilrettelagt for landstraum». Høyrt på maken, la humla suse lokalt så lenge staten ikkje finn fram piska! Så, 21. juli 2016, sa han til NRK at han kjenner seg trygg på at landstraumen kjem på plass - når teknologien er utvikla. Arthur Kordt supplerte med at Seawalk er klargjort for å ta imot teknologien når den kjem. Jaså, måtte det ny teknologi til for at Seawalk skulle få landstraum? Det var slettes ikkje nemnt i forarbeidet til vedtaket i kommunestyret 22. juni 2016. Kjenner nokon seg lurt?

Kommunen har i år takka ja til å vere med i interkommunalt tiltak for miljøvennleg cruisenæring, der krav om landstraum frå 2025 er med. Kravet er gammalt nytt. Det ligg i EU direktivet «Clean Power» som kom i 2014 med implementering av landstraum innan 31. desember 2025. Det sørgjelege er at Noreg framleis ikkje har ratifisert direktivet, som truleg ville gjort bruk av Seawalk på Eid, umogleg!

Vidare seier ordføraren til media at det no må sikrast ein felles standard slik at alle skip kan kople seg til i alle hamner i Noreg. Også det er gammalt nytt. IMO som er FNs organ for tryggleik og miljøvern til havs, etterlyste i 2006 standard for landstraum i sin strategi for å redusere forureining frå skip. Det finst ymse anslag på forbruk av drivstoff, t.d. 3 tonn i timen ved kai. Ei samanlikning: I 2018 var det registrert 77 elbilar i Eid. Dersom alternativet var å køyre 77 diesel personbilar i eit år så ville det svare til nemnte forbruket av drivstoff ved kai i ca. 18 timar. Det må vere surt for desse 77 elbileigarane å sjå at deira klimagevinst for heile 2019 vart øydelagt i ein fei av dei to første cruiseskipa på Eid, godt akkompagnert av hornmusikk og bunadskledd jubel.

Landstraumstandarden kom preliminært i 2009, og endeleg som ein felles internasjonal ISO/IEC/IEEE 8005-1 standard i 2012. Alle passasjerskip må ha sertifikat frå flaggstaten, og må såleis følgje IMO konvensjonane. Ein av desse er «SOLAS», som viser til nemnte ISO/IEC/IEEE standard. Skip må og ha klassesertifikat, og klasseselskapa nyttar både eigne tekniske krav og internasjonale standardar. ISO/IEC/IEEE standarden er då typisk ein som alle vil bruke. Her vil også grensesnittkrava den gjev («cable management») sikre skip tilkopling i alle verdens hamner med landstraum.

Det var norsk prosjektleiar ved utviklinga av nemnte ISO/IEC/IEEE standard. Sivilingeniør Ragnar Gjørven Styrte ekspertar frå 9 nasjonar, handterte innspel frå leverandørar, måtte ha gode tekniske kvalifikasjonar og utøve godt leiarskap. Han hadde samtaler med både ordførar, investorar og leverandørar av Seawalk som alle fekk høyre at konseptet kunne vere lite egna for landstraum. Han skreiv i Fjordabladet 26.juli 2016: «Seawalk er åpenbart, ut fra foreliggende opplysninger, ikke tilpasset denne internasjonalt utviklede teknologien og må anses som et blindspor ved etablering av en ny cruisehavn hvor det må stilles absolutt krav til at støy og luftforurensing fra cruiseskipene er eliminert ved landstrømtilkobling». I grannelaget sin klage på rammeløyvevedtaket var vedlagt eit notat frå Gjørven med desse opplysningane. Det er for meg uforståeleg at ingen ville høyre på det rådet ein slik kapasitet kunne gje. Medan han fekk «IECs Award» som påskjøning for sitt standardiseringsarbeid gav alle involverte, også kommunen, totalt blaffen i hans kunnskap. Det same gjorde Fylkesmannen, alle balanserande på «redningsplanken», nemleg: manglande norsk forskrift! Når ordføraren i dag snakkar om behov for standardisering av landstraum vil vel ein kvar som forstår, tenkje sitt...

Kystverket la ned forbod mot bruk av Seawalk etter at Eid kommune hadde gjeve ferdigattest! Det er no forbode å bruke Sewalk dersom vindstyrken går over liten kuling (12 m/s). Og ved vind meir enn laber bris (7m/s) må maskinene startast for å vere budd dersom ein faresituasjon skulle inntreffe. Laber bris aleine er ingen faresituasjon, det må skje noko utover dette. Hamnereglementet for Eid forbyr fortøyde skip å bruke propellar. Det har likevel allereie skjedd ved seawalken, berre pga. vind.

Forbodet reduserer såleis nytten av ein eventuell landstraum, og avkler fullstendig ordførarens tru på landstraum. Skal Seawalk brukast på denne måten vert både landstraum og hamneforskrifta ein vits.

Så passar det til slutt å minne om at «Eid inviterer» til mykje godt, men cruiseskipinvitasjon ser eg på som øydeleggande for denne flotte staden og klimaet. Eg meiner at ordføraren i denne saka har tabba seg ut i landstraumtemaet. Når EU direktivet vert ratifisert skal det truleg ikkje mykje til før Seawalken vert utan skip etter 2025. Evt. ny teknologi må også tilfredsstille standardane. Eg har merka meg at i forarbeidet til kommunestyret sitt vedtak om deltaking i «cruiseskiten» heiter det: «Om selskapet skulle gå konkurs i framtida, så er SeaWalk-kaia forholdsvis enkel å demontere og kan dermed bli solgt». Det kan med andre ord atter vere von i hengande snøre inne på Bugen.