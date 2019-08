Nye tomter i Hjelle krins

– Byggeklart i Mogrenda i 2020

– Vi reknar med at her skal vere byggeaktivitet i løpet av sommar-haust neste år. Det seier Andor Hovden i Andor Hovden AS, som er godt i gang med å lage reguleringsplan for eit stort areal i Mogrenda i Hjelle krins.