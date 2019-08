Anstendig arbeidsliv og gode tenestar

Nyhende

Tidlegare i sommar uttalte eg i Fjordabladet at ein måtte ha ei ekstern gransking av arbeidsmiljøet i Eid kommune. Dette på grunn av påstandar om fryktkultur og hersketeknikk. I etterkant av den saka har eg fått tilbakemeldingar og reaksjonar fra ansatte som uttrykker støtte for dette. Det gjer meg enda meir overbevisst om at ei tillitsfull og uavhengig gjennomgang av system, enkeltsaker og arbeidsmiljø er nødvendig. Det er særleg innan helsesektoren eg merkar eit stort engasjement, og har fått tilbakemeldingar ifrå. Desse går både på personalbehandling, og forsvarlegheit og kvalitet på tenesten til brukarane. Det må takast på alvor. Dersom påstandar og mistanker er feilaktige, vil dette òg kome fram i ei ekstern gransking. Det vil eg tru at administrasjon og ledelse òg vil vere interessert i for å skape ro og tillit i organisasjonen.

Ein er avhengig av å ha gjensidig tillit og samhald i alle ledd innad i tenesta. Først då kan ein klare å skape trygge, gode og inspirerande arbeidsmiljø både for arbeidstakarar og ledelse. Og ein vil vere i stand til å gje brukarane den omsorga dei har krav på og fortener. Samtidig vil pårørande kunne føle seg trygge på vegne av sine næraste.

No har ein fått til desentralisert sjukepleiarutdanning her, noko som er oppløftande og veldig bra. Vi treng fleire i jobb i helsesektoren i åra som kjem. Då må ein og passe på at helsesektoren i kommuna er ein attraktiv arbeidsplass som tiltrekk seg dyktig personell og søkjarar til stillingane. Og ein må legge til rette for at dyktige og engasjerte arbeidstakarar både vil og får fortsette i jobben sin.

Stad SV tar dette på alvor, og vil bidra til å ta ansvar for at alt fungerar som det skal på arbeidsplassane i kommuna vår. Om kort tid skal vi til med kommunesamanslåing som heilt sikkert blir både spennande og utfordrande. Då kan ein ikkje ta med seg gammalt grums inn i den prosessen.

Det kan sjølvsagt bli gjort feil. Og det må vere lov. Men dersom ein dekkar til feilgrep blir dei berørte ståande igjen med alle konsekvensane det har ført med seg.

Dersom ein tar ansvar og ordnar opp på ein anstendig og riktig måte. Då blir ein ståande igjen med læring og utvikling. Og det er slik det må vere!