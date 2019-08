Storkontroll på Lefdal

Nyhende

Ein førar vert meldt for brot på køyre- og kviletidsreglementet. Ein annan førar vert meldt for overvekt på bil og tilhengar.

Statens vegvesen skreiv ut to gebyr for overvekt på 8.300 kroner, og ein annan må betale 15.050 kroner. Kontrollørane skreiv også ut tre gebyr a 750 kroner for utslitte dekk. Ein førar fekk 8.000 koner i gebyr for manglande bombrikke, medan tre sjåførar må betale 500 kroner kvar for manglande dokument. Det vart også skrive ut tre mangellappar på dekk og brems, opplyser Ove Garlid ved vegvesenet.

Til saman var 143 køyretøy inne på kontrollplassen, og av desse vart 23 køyretøy kontrollerte.