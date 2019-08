Veks nest mest i Sogn og Fjordane

Nyhende

- Det er særs gledeleg å sjå at den sterke satsinga dei siste åra på å utvikle Eid som ei attraktiv kommune å bu i, no ber frukter. Det seier ordførar i Eid Alfred Bjørlo (V).

Dei siste seks åra (1. juli 2013 til 1. juli 2019) har folketalet i Eid auka med heile 300 personar. Veksten held fram også i 2019 når folketalet i landet samla stagnerer, og 19 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane så langt i år har nedgang i folketalet.



- Utviklinga i Eid syner at det er mulig å «bryte trenden» og skape vekst også i distrikts-Noreg, med systematisk, langsiktig satsing på å gjere kommunen attraktiv å bu og drive næring i, seier ordførar Alfred Bjørlo.

Eid kommune har dei siste åra lagt til rette for nye bustadområde både i sentrum i bygdene og nye næringsområde for handel, og investert i å utvikle Nordfjordeid sentrum som ein attraktiv stad både for handel, reiseliv og stad å bu.



- Vi opplever no stor tilflytting, både av godt vaksne og av unge familiar som flyttar tilbake frå storbyane og ynskjer ein kombinasjon av «det gode liv på bygda» og dei urbane kvalitetane Nordfjordeid i stadig større grad no kan by på. - Den sterke veksten i handelsnæringa dei siste åra har også vore viktig – både fordi det gjer Eid og Nordfjord meir attraktiv som stad å bu, og fordi handelsnæringa skaper mange arbeidsplassar, seier Alfred Bjørlo.

- Eg trur at i nye Stad kommune ligg alt til rette for at veksten kan halde fram både i dagens Eid og i Selje/Bryggja-delen av den nye kommunen. Den vekststrategien vi har hatt i Eid, mellom anna med å satse på å vere i forkant med å planlegge og legge til rette område for bustad og næring, må vi no «rulle ut» i heile den nye kommunen. Ikkje minst er det mulig å skape sterk vekst knytt til kystnæringane i åra framover, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo.