- Lutefisken frå Stave har eg kjøpt mange gongar

Nyhende

Fredag besøkte han familiebedrifta på Stadlandet.

– Eg er nok langt over gjennomsnittet glad i lutefisk. For meg begynner lutefisksesongen allereie i oktober. Lutefisken til Stave har eg kjøpt mange, mange gongar. Eit fantastisk produkt! Dei som vel å satse på kvalitet slik Stave gjer trur eg satsar på dei rette korta, sa Nesvik då han besøkte verksemda. Fiskeriministeren fekk både omvising og ei orientering om utfordringane som bedrifta har.

– Små og mellomstore bedrifter er verdiskaparar i Norge. Ein god fiskeri- og næringslivspolitikk er avgjerande for bedrifter som Stave AS, påpeikte Nesvik. Han meiner det difor er svært nyttig for han å vere ute og møte beriftene.

– Slik kan eg bli betre kjent og få høyre kva som skal til for å gjere kvardagen deira enklare, seier fiskeriministeren.

– I juni i år la regjeringa fram ei stortingsmelding om nytt kvotesystem. Vi vil lage eit kvotesystem som er enklare, meir effektivt, meir fleksibelt og meir forutsigbart, både for næringsaktørane og for forvaltninga. Regjeringa arbeider no også med ein strategi for små og mellomstore bedrifter som kjem til hausten. Bedrifter som Stave AS er avgjerande for levande lokalsamfunn som Selje. Derfor er det viktig at vi lagar rammevilkår som er treffsikre. Slik kan vi som politikarar bidra til å sikre at det vert produsert ekte kvalitetslutefisk og tørrfisk frå Stadlandet også i framtida, seier Nesvik.