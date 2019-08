Feira med turnering

Nyhende

I helga arrangerte Nordfjord Golfklubb Maurstad Open og feira med jubileumsmiddag på hotellet. Og sjølvsagt var veteranen Toralv Maurstad til stades, denne gongen som premieuttdelar, medan frua, Beate Eriksen var blant dei 35 deltakarane.

Etter nokre år med lite rekruttering, har Nordfjord Golfklubb fått 30-40 nye medlemmer det siste året. Klubben har køyrt mange kurs, og styreleiar Kent Tryggestad er godt fornøgd med at det har kome til ein god del unge med i klubben.

Det har blitt enklare enn før å kome i gang med å spele golf. Medan du tidlegare måtte ha eit meir omfattande grønt kort, er det no nok med to-tre kveldar med ”Veien til golf”. Det har ført til at terskelen er litt lågare for å få med folk. Klubben reknar med å køyre endå eit kurs til før sesongen er over. Kontaktpersonar er Agnar Kvalsund og Bjørn Lien.

For alle

– Golf er for alle. Der er ingen nedre aldersgrense, men du bør vere 7-8 år før du har særleg glede av det. Til og med 12 år er gratis.

Ifølgje styreleiaren er det heller ikkje nokon dyr sport. Du kan kjøpe rimeleg brukt utstyr. Sjølv har han spelt med det same utstyret i 15 år.

Heller ikkje er det kleskode på Stokkenes golfpark. Det viktigaste er at ein har gått kurs og veit korleis ein skal oppføre seg på bana.

Tryggestad var litt nervøs i forkant av laurdagens turnering fordi det var meldt utrygt for lyn og torevêr. Golf og lyn er ingen god kombinasjon, og dersom det hadde slått til, måtte dei ha stoppa spelet. Men heldigvis gjekk det greitt. Litt regn, men elles greitt.

Utfordrande og sosialt

– Vi vart ferdige med slåtten i går, og då var det rett hit ned. Håvard Leivdal (15) er ein av dei nye ungdommane som har slått seg på golfsporten. Han tykkjer det er kjekt å ta turen på golfbana for å vere sosial. Og så er det utfordrande å forske litt på ulike type slag og teknikkar. Av og til så sit det på første. Det gir ei god kjensle. Det er første sesongen hans. Neste år er planen å sikte litt høgare.

– Det var Håvard som masa for å få fleire med, ler André Høydal (16). Det er ein trend at ein skal ha team i sport, og det vart oppretta Team L.V. – Og no er det nesten for mange som er med!

André fortel at han har spelt golf to gonger nesten kvar dag den siste veka for å vere i form til turneringa. Resten av familien har byrja å bli litt irriterte fordi han bruker for mykje tid på golfbana, det går ut over gjeremål i heimen og aktivitetar saman med familien.

Har blitt hekta

Oddbjørn Melheim tok golfkurs i fjor haust, fekk låner golfutstyr med svigers og har allereie blitt ganske hekta. Han har førebels ikkje så store ambisjonar.

– Det eg liker er at det er så tilgjengeleg heile tida. Du kan reise hit når du vil og gå ein runde åleine eller saman med andre. Melheim vedgår at han hadde litt fordommar og trudde at det var for litt snobbete, men her er det lite stivt, og han vart veldig godt motteken.

Meir snobbete på fjellet

– Det er meir snobbesport å gå på fjellet. Då eg dreiv med det måtte eg ha nye sko og anna dyrt utstyr heile tida. Golf er både meir sosialt og billigare, seier Joar Takset frå Vanylven. Han var på turneringa saman med mellom andre Alexander Brekke og Jan Tore Sætre. Brekke fekk 1.plass under turneringa, og karane frå Vanylven skulle feire med hamburgar og softis.

Litt redusert

Toralv Maurstad (93) kunne godt ha tenkt seg å vere med på helgas Maurstad Open, men han fekk slag for nokre år sidan og klarer ikkje lenger å gå så langt. Han prøvde seg ein dag tidlegare, men greidde berre 5 hol. Golf-klubben prøvde å skaffe ein golfbil, men firehjulingen dei fekk tak i laga for mykje spor. Beate Eriksen og Toralv Maurstad også med på jubilelumsfestmiddagen på hotellet laurdag kveld.

Turneringa i helga var eigentleg ein kombinert Nordvesttour, Maurstad Open og jubileumsturnering. 35 deltakarar: I tillegg til spelarar frå Nordfjord, var det også ein god del spelarar frå Sunnfjord og Sunnmøre med blant dei 35 som deltok.

Resultat Nordvest Tour, Maurstad Open

Alexander Brekke, Vanylven Golfklubb 1.plass, leaderboard

Kristoffer Trandal, Volda Golfklubb fekk 1. plass, junior slag.

Håvard Kristian Leivdal, Nordfjord Golfklubb 1.plass, stabelford junior

Arnar Helgheim frå Sunnfjord Golfklubb. 1.plass, brutto senior

Dagfinn Gjerde, Nordfjord Golfklubb, 1.plass, stabelford senior

Stian Evebø, Sunnfjord Golfklubb, 1.plass, stabelford vaksen

Arnar Helheim, Sunnfjord Golfklubb, 1.plass, senior slag.