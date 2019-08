Rekordstøtte frå Pantelotteriet til hjelpearbeidet i S&Fj

Nyhende

Aldri har panten bidratt så mykje til Røde Kors sitt arbeid for mennesker som treng hjelp. Høgt sal av drikkevarer g høgare pant på bokser og flasker gjorde at Pantelotteriet sette ny rekord.

I juli blei det satsa pant for 284.971 kroner berr ei Sogn og Fjordane. Det er 80.000 kroner meir enn i jui i fjor.

Joker Luster på topp

Butikken der størst del av panten vert rukt i Pantelotteriet i SOgn og Fjordane er på Joker Luster, etterfølgd av Rema 1000 på Sandane og Rema 1000 Årdalstangen. Butikken med høgast omsetning i lotteret i fyket blei likevel rema 1000 Stryn, der det i juli blei satsa pant for 16.000 kroner.

I juli blei det trykka på Røde Kors-knappen 17.660 gongar i Sogn og Fjordane, og det blei utbetalt premier for til saman 72.900 kroner.

Røde Kors i Sogn og Fjordane har til og med juli fått 233 756 kroner fra Pantelotteriet i år, som brukes til en rekke forskjellige typer humanitært arbeid.

På landsbasis ble det satsa pant for 18 millionar kroner i juli, 4 millionar meir enn i juli i fjor. Det er det høgaste summen i ein månad nokonsinne.

I fjor auka pantesatsane for bokser og plastflasker, som saman med høgt sal av drikkevarer i sommar bidro til den kraftige veksten.

Viktig for hjelpearbeidet

– Eg vil takke alle som støttar Røde Kors gjennom Pantelotteriet. Det er utroleg viktig for det frivillige hjelpearbeidet vårt, spesielt for lokalforeiningane over heile landet, seier Robert Mood, president i Røde Kors.

– Denne avgjerande, lokale og frivillige innsatsen har vi sett blant annet i Tamokdalen i Troms, med Viking Sky-aksjonen i Møre og Romsdal og no sist i Jølster i Sogn og Fjordane, seier Mood.

I fjor bidro Pantelotteriet med 50 millionar kroner til Røde Kors. Halvparten av dette gjekk til dei lokale Røde Kors-laga. Til saman har 73 personar blitt millionærar i lotteriet.