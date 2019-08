Gratulerer med skulestart - til 1400 elevar!

Nyhende

I desse dagar skal utrulege 1.400 elevar og lærlingar starte på skule i Eid kommune - fleire enn nokonsinne! Ca 850 elevar i grunnskulen i Eid (inkludert Kjølsdalen Montesorriskule), ca 330 på Eid vidaregåande skule, ca 100 på Fjordane Folkehøgskule, ca 50 i vaksenopplæringa og ca 35 på fagskule- og høgskuleutdanning. I tillegg kjem eit aukande tal lærlingar i bedriftene i Eid og i Eid kommune.

Vi skal vere stolte og glade over å at Eid ein så stor skulekommune, og vere medvitne om å ta skulearven med oss inn i nye Stad kommune. Knapt noko har vore viktigare for Eid si utvikling opp gjennom åra enn skulane våre. Difor vil eg nytte høvet no ved skulestart til å minne om Eid si heilt unike skulehistorie:

Heilt tilbake i 1858 starta Holmøy arbeidsskule opp, som den første yrkesskulen i sitt slag i heile Skandinavia.

I 1891 vart Eid Middelskule - seinare Eid Realskule og i dag Eid Ungdomsskule - skipa.

I 1900 kom Fjordane Amtsskule - seinare Fjordane Fylkesskule og i dag Fjordane Folkehøgskule - til Eid.

I 1922 vart Eids Gymnas skipa og i 1932 starta dei første elevane på Kragseths handelsskule.

I tiåra framover til 1970-talet vart mange av dei små grendeskulane lagde ned. Nye barneskular vart bygde i Kjølsdalen, Stårheim, Haugen, Nordfjordeid og Hjelle - samtidig som alle ungdomsskule-elevane er samla i éin ungdomsskule. Det er en skulestruktur som har synt seg vellukka, og no har stått seg i snart 50 år.

I 2009 vart for fyrste gong all vidaregåande opplæring i Eid samla på éin stad: Eid vidaregåande skule/Operahuset Nordfjord. Her blir arven frå både Holmøy Arbeidsskule, Kragseths handelsskule og Eids gymnas ført vidare under same tak som eit kulturhus og kommunale kulturfunksjonar - ein skulemodell som har vekt nasjonal oppsikt.

I 2015 opna det til no siste tilskotet på stammen av undervisningsbygg i Eid: LA-senteret på Langeland.

Og sist, men ikkje minst: Denne hausten, i 2019, er Eid for aller fyrste gong vertskap for desentralisert fagskuleutdanning! Samtidig blir det starta opp desentralisert høgskuleutdanning på Nordfjordeid for fyrste gong på tjue år (i sjukepleie).

Dermed kan vi trygt seie - 161 år etter at gründeren Hans Holmøy starta Holmøy arbeidsskule - at aldri har Eida-skulen vore meir mangfaldig, meir «komplett» og med fleire elevar og fleire dyktige lærarar enn no.

Skulen i Eid vil aldri bli «ferdig bygd». Allereie 10 år etter opninga av nye Eid vgs har vi i samarbeid med fylket blitt nøydde til å byggje ut skulen med nye klasserom på grunn av fleire elevar - og mulige nye utvidingar står for døra. Nordfjordeid barneskule har nylig fått ny fleirbrukshall og Fjordane Folkehøgskule har nettopp utvida sin skule.

I åra framover veit vi mellom at vi må vere budd på å gjere nye investeringar i sentrumsskulane, både for å skape betre utemiljø og betre plass for lærarar og elevar med veksande elevtal.

Fjordane Virtuelle Campus er under skiping, for å kunne tilby endå meir desentralisert fagskule- og høgskuleutdanning på Nordfjordeid i åra framover. Vi kjem også til å trenge fleire lærarar, betre skulehelseteneste og endå tettare samarbeid mellom skule og lokalsamfunn elles om å skape ein trygg og god oppvekst for born og unge. Eid sitt ry som ein god skule- og oppvekststad er utan tvil ei viktig årsak til folketalsveksten og tilflyttinga vi no opplever.

Men denne veka er det lov å feire og gle seg over notida. Hjarteleg velkomen til 1.400 elevar og lærlingar til eit nytt skuleår i Eid - og eit særleg hurra og velkomen til 74 spente fyrsteklassingar!

Eg er heilt trygg på at skulen i Eid og snart Stad vil ta godt imot dykk - med 160 års skulehistorie i ryggen.