Bygdevandring i Kjølsdalen

Nyhende

Det er er Stad2020 som står som arrangør av bygdevandringane som no etterkvart har vore i eit godt utval av bygder rundt om i Eid og Selje kommunar, og i dag, 18. august var turen komen til Kjølsdalen.

Ganske nøyaktig på dagen 50 år etter at Kjølsdalen skule, fellesskulen for bygdene frå Lefdal i vest til Reksnes i aust vart opna, var det nettopp utanfor dette skulebygget at bygdevandringa skulle starte opp.

I Kjølsdalen hadde ein arbeidskomité beståande av personar frå ulike lag og organisasjonar i bygda sytt føre for at det vart eit variert og imponerande innhaldsrikt program som dei frammøtte fekk ta del i.

Det er kanskje nettopp lags- og organisasjonslivet som er det mest typiske for Kjølsdalen og bygdene rundt, og dette synte godt igjen på bygdevandringa.

Då folk ankom Kjølsdalen Montessoriskule, som var angitt som startpunkt for vandringa, kunne ein få servert både pølser og hamburgarar med salat. Dette hadde Kjølsdalen Bondelag ordna, og der var mat nok til alle dei rundt 100 som var møtt fram. Medan maten og praten vart nytt spela musikarar frå det kulturelle flaggskipet i bygda, Kjølsdalen Musikklag, musikk av ulike sjangrar. Dette var å rekne for ein tjuvstart på sesongen for Musikklaget. Frå skuleområdet kunne ein etter mat og musikk få ein lita innføring i nedre del av Kjølsdalen bygd. Det var rektor ved Kjølsdalen Montessoriskule, Thomas Hals, og tidlegare rektor ved Kjølsdalen skule, Ole Reinhardt Bugjerde som fortalde om dei ulike gardane og bruka som ligg i nedre del av bygda, samt litt elles om næringsvegar og livet i eldre tider i bygda.

Frå skulen gjekk turen vidare opp i bygda til Øvre Kjølsdalen, og garden Berstad. Her vart dei tekne imot av Heidi Berstad, som i lag med familien driv garden som har vore i drift heilt tilbake til 1300-talet.

Her vart turfølgjet kjent med gardane øvst oppe i den frodige bygda. Gardsnamn vart forklart, og husmannsplassane vart også plassert inn i historien til gardane. Vertskapet på garden stilte så med rømekolle til dei som ville smake. I buskene høyrde ein feleslåtter, mellom anna slåtter etter spelemenn som holdt til i bygda på 18- og 1900-talet. Siste stoppestad på bygdevandringa var heilt øvst oppe i dalføret. Opp forbi alle sætrene kjem ein tilslutt til Navestøylen, der den levande 4H-klubben i Kjølsdalen, Trekløveret 4H, i 2013 fekk reist ein naturmøteplass for alle som ferdast ute i naturen. Her stilte Kjølsdalen Sanitetsforeining og Kjølsdalen Bygdekvinnelag med kaffi, saft, kaker og sveler. Meir enn nok til alle. Og etter litt historie om livet på sætrane og i fjella der oppe vart det spelt opp til dans ved Vindfylla Spelemannslag, den andre kulturbæraren av rang i musikklivet i bygda.

Til bygdevandringa i Kjølsdalen kom der folk frå Eid, Bryggja og Selje, og fleire plassar mellom desse. Og med tre ordførarkandidatar på plass kan ein slå fast at dei som satsar på å nå fram med politikken sin framover også gjer sitt for å bli kjent med mest mogleg av den nye kommuna frå årsskiftet av.