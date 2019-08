– Stad må bli fossilfri innan 2030

Nyhende

– Klimakrisa er vår tids største utfordring, og mange av oss unge har deltatt på klimastreikar på grunn av dette. Vår generasjon har realisert at handling ikkje kan vente. Politikarar som oss må derfor gjere nettopp dette – vise handlekraft.

Sjølv om kommunane i det store biletet er små, så har dei likevel ei viktig rolle i å løyse klimakrisa. Gjennom arealplanlegging formar kommunen det fysiske miljøet og skapar høve for bygging og vern. Sagt på ein annan måte: i sentrale strøk bør vi bu litt tettare, og vi må leggje til rette for at fleire kan gå og sykle til jobben eller skulen.

Men sjølvsagt veit vi at ikkje alle har moglegheita til å gjere dette. Derfor må vi også sikre betre kollektivtransport med fleire bussavgangar og rimelegare ordningar for dei som pendlar. Det skal trass alt løne seg å velje miljøvenleg – og då må vi politikarar prioritere dette.

Vi som skriv dette innlegget ønskjer at Stad kommune skal bli fossilfri innan 2030. For å få dette til treng vi blant anna fleire ladestasjonar for elbilar i heile kommunen, cruisenæringa må få strengare miljøkrav og alle kommunale bygg må vere klimanøytrale innan den tid. Dette går Stad Venstre til val på.

Dette valet handlar på mange måtar om å sikre fridomen for dei komande generasjonane. For dersom vi ønskjer at våre barn og barnebarn skal ha like gode liv som oss når dei blir eldre, må vi ta klimakrisa på alvor. Vi har rett og slett ikkje råd til å la vere å handle.