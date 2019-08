– Ja til ny hundelov?

Nyhende

– Eg vil starte dette innlegget med å ytre stor respekt for bønder og det fantastiske arbeidet dei gjer i samfunnet, og for dyra sine. Arbeidet dei gjer er i mine auge avgjerande for å oppretthalde eit funksjonelt samfunn her til lands. Alle bønder eg har møtt, og i ei tid jobba for, steller svært godt med dyra sine og er oppteken av at dyra skal ha eit godt liv frå start til slutt. Dei er og oppteken av dyrevern og rettferd ovanfor både dyr og menneske. Eg skulle ynskje dette innlegget var meint som ei hyllest til korleis rettferd vert utøvd ovanfor våre kjære, firbeinte vener. Det er det tvert i mot. Den siste tida har det vore nokre saker i media som omtalar sau og hund i same setning. Desse sakene stikk meg djupt i hjartet kvar gong dei dukkar opp, og no må eg få presisere at det gjeld for begge partar i saka. Eg har sjølv stor respekt for beitande dyr i utmark, og ynskjer å ha moglegheita til å sjå livsglade, frie dyr i fjellet kvar sommar i lang tid framover. Det er alltid trasig å sjå når ein sau har vorte drepen av rovdyr, særleg når det gjeld rovdyr av type hund. Det fyrste folk tenkjer er ofte at eigaren har unngått å respektere lova om bandtvang, og i nokre tilfelle stemmer diverre denne tanken. Men det siste året har det vore to sakar i vårt eige fylke kor dette ikkje er realiteten. To sakar der hundane er dømt til døden etter uheldige hendingar. Hundeførarane, som var tilstade og såg hendingane med eigne auge, har forklart hendingane og uttrykt si djupaste medkjensle ovanfor saueeigar. Dei fortel at hunden var i band, og at dei sklei og glapp taket i bandet etter at hunden vart angrepen av sauen, som deretter vikla seg inn i hundens band. Dei som har gått sin del i utmark med hund veit at ein sau instinktivt vernar om sine, og vil nesten utan unntak angripe om den kjenner seg truga. I denne saka har politi og rettssystem lagt høg vekt på bondens attforteljing av hendinga, samt bondens ynskje om avliving. Bondens såkalla oppleving av hendinga er at hunden kom seg laus frå eigar og jaga søya. I mitt haud høyres dette ut som to heilt ulike hendingar.

Den andre hundeføraren fortel at ho sklei og glapp taket på bandet, og fann hunden vikla inn i eit straumgjerde. Hunden hadde bete eit lam, då den ikkje kom seg laus og fekk panikk. I begge sakene har hundeeigarane sagt frå til sauebonde med ein gong, og gjort opp for seg økonomisk. I sistnemnde sak, er hunden for berre nokre veker sidan avliva etter ei lang og tung rettsprosess for hundeeigar. Dette utan at hundeeigar fekk beskjed, ei heller moglegheit til eit siste farvel. For det står ingenting i lova om at ein hundeeigar har rett til det. Ein hundeeigar har heller ikkje rett på å få vite dato for avliving. Ein skulle kunne forvente å verte behandla med respekt og audmjukheit i ei slik sår tid. For vi kan vel alle forstå at uavhengig av hending, sakshandsaming og utfall, er dette ein svært sår situasjon for den som sit igjen med tap av noko av det kjæraste dei har.

Ein sau er verdt mykje for bonden på mange måtar. Slik er det også for hundeeigarane ovanfor sin kjære besteven. Ein hundeeigar brukar mykje tid på kos og trening, og får tilbake ubetinga kjærleik. Det fins ein heil del forsking som viser til effekten ein hund har på menneske, særleg på det psykiske plan. Det kan gi folk som har ekstra vanskar i kvardagen ein grunn til å stå opp, ein grunn til å kome seg ut og i nokre tilfelle; ein grunn til å leve eit liv med kvalitet. For nokon er hunden ein stor bidragsytar for betre helse. Det eg vil fram til er at ein hund betyr mykje, kanskje av og til alt, for eigaren. Med dagens hundelov vert ikkje hunden, som gir menneske så mykje positivt, behandla med rettferd i det heile. Lova gir ikkje rom for utøving av skjønn, og hundar vert dømt til avliving uavhengig av hending. For det fins tilfelle kor avliving er det einaste rette, noko eg tykkjer er viktig å få frem. Men her må det kome eit skilje som skapar rettferd, og ikkje minst skapar ny tillit mellom hundefolk og rettssystem. Ifølgje kommentarfelt på diverse av sosiale media, er denne tilliten for lengst broten og treng omsorg. Eg seier ja til ny hundelov og ventar i spenning på denne endringa! Eg vil samstundes oppmode alle hundeeigarar å følgje bandtvangen uavhengig av kor snill og lydig hund du har.