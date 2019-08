– Bruk stemmeretten din!

Nyhende

– Vi nærma oss valdatoen med stormskritt og vi er klare for å gå inn i ei ny tid. Vi har stemmerett for at folk kan få velje kven dei syns representera sine meiningar og dermed kunne velje kven som kan styre kommunen best. Kan du ikkje stemme på valdagen, nei då er løysinga fantastisk og so enkel: Du kan FØREHANDSRØYSTE! Og dette gjeld spesielt unge som kanskje skal reise vekk på skule eller som skal vekk i militære, og desse vil eg verkeleg oppfordre til å utnytte førehandsrøystinga. Unge sine røyster er veldig essensielle for ei kommune, for det er vi som skal styre den i framtida so lat oss vere med å forme den.

Få ungdom inn i kommunestyret og hjelp oss å gje ungdomen i Stad kommune ei stemme. Vår begrensa kunnskap om korleis styre ei kommune er for mange ein grunn til å ikkje stemme ungdom. Skal du ta over eit familiefirma, får ein det ikkje rett oppi hendene når ein er 40 år og ulærd, men ein er lært opp gjennom fleire år for å ta over. Sånn kan ein og tenke at det er for ungdom i politikken, dess tidlegare vi får vere med, dess meir lære vi for framtidig styring. Ungdom er framtida, stem oss inn og hjelp oss å tale folkets sak i nye kommunen vår. Min endelege konklusjon her er:

1. Dersom du er utilgjengeleg valdagen, bruk førehandsrøystinga for alt den er verdt!

2. Ungdom, vaksne og eldre må gjerne stemme inn ungdom sånn at vi kan arbeide for dykkar felles og einskilde interesser, for vi er meir reflekterte enn kva mange kanskje trur!

3. Stem gjerne inn våre flotte ungdomar som står på Stad Senterparti si liste! Vi jobbe for folk i heile kommunen vår!

Men det viktigaste av alt er å bruke den stemmeretten som ein er blitt tildelt, du kan gjere ein stor forskjell med din enkelte stemme!

Godt val og lukke til alle som skal velje, spesielt fyrstegongsveljarar!