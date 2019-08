Elevtalet for hausten er klart

Nyhende

Måndag startar skulane igjen etter sommarferien. For aller første gong var alle grunnskulelærarane i nye Stad kommune samla tysdag denne veka i Operahuset Nordfjord på Nordfjordeid. Dette var ei samling før skulestart, og dei tilsette vart tatt godt i mot av kommunalsjef Harald Sivertsen som ønskte velkomen til eit nytt skuleår. Sivertsen sa under velkomsttalen at fokuset i år ligg på å skape ein god skule saman med teamet sitt, alle tilsette i Eid og Selje og sjølvsagt alle elevane som går på dei ulike skulane rundt om.