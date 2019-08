– Parken er pen å sjå på

Nyhende

Vågsøy-ordførar Kristin Maurstad (Ap) seier til Fjordabladet at kommunen har svært positive erfaringar frå denne utbygginga, både når det gjeld aktivitet i byggeperioden, forholdet til grunneigarane og forholdet til Zephyr/Vestavind Kraft. Maurstad legg til at det nok er delte meiningar om naturinngrep og at møllene er synlege.

– Her er mi personlege meining at parken faktisk er pen å sjå på. Fleire turistar og besøkande har faktisk ønske om å sjå den.

– Vi har rikeleg med urørte fjell å sjå på i andre retningar. – Eit anna perspektiv er at fjellet/området faktisk er mykje meir brukt no etter at møllene kom. Dette på grunn av flott opparbeidd veg som blir mykje brukt til tur, seier Maurstad. Ho har faktisk gått så langt at ho, med litt humor, har kalla Mehuken eit folkehelseprosjekt.

Får litt inntekt

Vågsøy kommune tok inn 638.000 i eigedomsskatt på Mehuken i 2018.

– Ein skulle sjølvsagt ønske at kommunane sat att med meir inntekter etter å ha gitt frå seg naturressursar. Ein burde kunne samanlikne med å gje frå seg vasskraft. Dette er ein kamp ein må halde fram med, på tvers av parti, poengterer Maurstad.

Ordføraren fortel at dei har eit svært godt forhold til Zephyr, som mellom anna kvart år deler ut 75.000 kroner gjennom Kvalheim Kraft-prisen. Dette går til lag, organisasjonar og andre som søkjer om midlar til ulike tiltak. Eksempel er utstyr til idrettslag, leikeplass i bygder, støtte til hobbyklubbar. Kommunen organiserer juryen i samarbeid med Kvalheim Kraft.

Energi frå kolkraft

– Eg meiner vi har eit ansvar for å legge til rette for produksjon av grøn energi. Eg blir matt når eg ser at enkelte parti vil gje muligheit til å reversere seg mot vindkraft, medan vi veit at det hender at vi har energi frå kolkraft i norske straumlinjer, mellom anna i fjor sommar, uttalt av SFE.

– Eg vil også påpeike at vindkraft til havs sannsynlegvis er eit endå betre alternativ enn til lands. Og møllene på land kan faktisk fjernast, legg ho til.

Bør vere ein plan

Det høyrest kanskje ut som at Kristin Maurstad er ekstremt for all vindkraft, men ho presiserer at ho er einig i at det skal vere ein plan for utbygginga, og at ein ikkje skal ha vindkraftanlegg på alle fjell rundt seg. Vågsøy-ordføraren peikar på at Mehuken er ein liten park, som ikkje kan samanliknast med dei store utbyggingane som skjer, og ho forstår deler av argumenta imot.

Kinn skal behandle saka

Vågsøy kommune har også vore positive til utbygging i Vågsvåg, men der sa direktoratet nei etter at NVE sa ja.

Kristin Maurstad opplyser at Vågsøy kommune ikkje sendt noko uttale om rammeplan for vindkraft, men fellesnemnda for Kinn skal behandle saka i møte 4. september.