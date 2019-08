Eid kommune set dagsorden på Arendalsveka

Nyhende

Eid kommune er saman med Norges Bondelag, KS og Arendalsuka arrangør av debatten «By og land - mann mot mann» onsdag 14. august, med distriktspolitikk som tema.

– Det er gledeleg og viktig at distriktspolitikk står sentralt på dagsorden under Arendalsveka, og at Eid kommune er med å løfte temaet ved inngangen av valkampen, seier ordførar i Eid Alfred Bjørlo (V) i ei pressemelding.

Eid-ordføraren skal på scena og debattere distriktspolitikk med mellom anna Kommunalminister Monica Mæland (H), Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum, Bondelags-leiar Lars Peder Bartnes og KS-leiar Gunn Marit Helgesen. Debatten finn stad i Arendal kultur- og rådhus onsdag 14/8 og blir strøyma på nett.

Også andre representantar frå Eid/nye Stad kommune skal i elden under Arendalsveka. Barnevernsleiar i Eid, Bjarte Gangeskar, skal delta i paneldebatt om barnevern saman med mellom anna Barneombod Inga Bejer Engh og Statssekretær Jorunn Hallaråker i Barne- og familiedepartementet.

Rådmann i Selje og kommunalsjef i nye Stad kommune, Kristine Dahl, skal innleie på temamøte under Arendalsveka både om nye typar innbyggarretta tenester i kommunane og om utvikling av reiselivet som berekraftig næring.

– Vi skal vere stolte av at dyktige fagpersonar i Eid/Stad kommune blir lagt merke til nasjonalt og henta inn til å delta på Arendalsveka. Det gjev oss høve til å setje dagsorden nasjonalt ut frå vår ståstad i distrikts-Noreg, og gjev våre fagfolk ny kunnskap, nettverk og fagleg påfyll tilbake til eigen kommune, seier ordførar i Eid Alfred Bjørlo.