Russen gjev bort 26.000 kroner

Det har vore viktig for oss at vi skal gje så mykje som mogleg til nokon som treng det.

– Vi hadde eit ønskje om å gje pengane il nokon som ikkje hadde fått det tidlegare og som gjere noko positivt for andre. Vi landa på Nordfjordeid Sanitetsforening, som gjer mykje positivt arbeid. Det var også viktig at det gjekk til noko lokalt, fortel Sigrid Haug, som var økonomi sjef for Eidarussen 2019.