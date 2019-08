Originalt busskur på Bryggja

Samlestativ med klokke og lys

På Ytre Nore på Bryggja bur ein mann med stor tiltakslyst. Der Frank Hessevik bur mangla dei eit samlestativ for postkasser og han gjekk like godt i gong og sette opp ei luksusutgåve på eige initiativ. Det har vist seg at stativet også fungerte glimrande som buss-skur.