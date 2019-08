Sogn og Fjordane lågast i landet

Nyhende

Den sesongjusterte arbeidsløysa auka med om lag 130 personar i juli, samanlikna med juni.

NAV Hordaland og NAV Sogn og Fjordane slo seg saman til NAV Vestland frå nyttår, og har sidan gitt ut felles pressemelding om arbeidsmarknaden i dei to fylka.

Lågast i landet

I Hordaland er arbeidsløysa no på 2,4 prosent av arbeidsstyrken - ein nedgang på 1292 personar i høve til i fjor, medan Sogn og Fjordane framleis har lågast arbeidsløyse i landet med 1,5 prosent. Tala som følgjer er tal for begge fylka samla.

Unytta ressursar blant kvinner

Fungerande direktør i NAV Vestland, Bjarte Hysing-Olsen merkar seg at det er nokre aldersgrupper som skil seg ut med høgare arbeidsløyse. Trass stor nedgang, har mellom anna kvinner mellom 25-39 år, vesentleg høgare arbeidsløyse enn snittet i dei to fylka.

– Vi kjenner ikkje årsaka til dette, men med tanke på at mange arbeidsgivarar opplever utfordringar med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, ser vi at det ligg ein unytta ressurs i denne gruppa, seier Hysing-Olsen.

Utfordringar

Hordaland og Rogaland står for over halvparten av nedgangen i tal på personer på landsbasis. Av dei over 4200 som har fått seg arbeid sidan i fjor, er nær 2600 frå desse to fylka.

– Arbeidsmarknaden på Vestlandet går godt, men vi veit som kjent utfordringane dette fører med seg når det gjeld å fylle ledige stillingar, seier Hysing-Olsen.

Det er flest ledige innan butikk- og salsarbeid (914), industriarbeid (817) og serviceyrke og anna arbeid (799), medan det er færrast ledige innan jordbruk, skogbruk og fiske (122) og akademiske yrke (127) og blant leiarar (193).

29 kommunar under 1,5 prosent

Størst nedgang i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi denne månaden i Fjell (-87 personar), ) på Os (-74 personar). og på Bømlo (-55 personar). I Bergen kommune er det no 4045 ledige, som er 716 færre enn i fjor.

Selje og Vågsøy toppa

I juli er det høgst arbeidsløyse i Selje (4,4 %), Vågsøy (3,4 %) og Sund (3,3 %), medan heile tjueni av dei 59 kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane har mindre enn 1,5 prosent ledige.

Kommune Heilt ledige % av arbeidsstyrken Endring frå i fjor (tal) Endring frå i fjor % Flora 130 2,1 -41 -24 Gulen 16 1,3 1 7 Solund 5 1,2 -1 -17 Hyllestad 14 2,0 5 56 Høyanger 49 2,4 13 36 Vik 6 0,4 -8 -57 Balestrand 4 0,6 -1 -20 Leikanger 15 1,2 3 25 Sogndal 48 1,0 5 12 Aurland 11 1,1 * * Lærdal 10 0,9 -4 -29 Årdal 26 1,0 0 0 Luster 23 0,8 -2 -8 Askvoll 14 0,9 -9 -39 Fjaler 13 1,0 -1 -7 Gaular 13 0,8 1 8 Jølster 26 1,6 9 53 Førde 81 1,1 -7 -8 Naustdal 16 1,1 -1 -6 Bremanger 40 2,3 -19 -32 Vågsøy 106 3,4 4 4 Selje 63 4,4 5 9 Eid 45 1,4 6 15 Hornindal 6 0,9 2 50 Gloppen 36 1,2 9 33 Stryn 44 1,1 -5 -10

Tabellen viser arbeidsløysa i kommunane i Sogn og Fjordane. Kjelde: NAV Vestland