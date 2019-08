Politiet beklagar ang. opning av Fv 451

Nyhende

Lensmann i Sunnfjord, Dag Fiske skriv i kveld fylgjande i ei pressemelding:

I forbindelse med ekstremvær i Jølster og øvrige deler av Sunnfjord den 30.7.19 ble mange veier sperret av skred. Det ble også besluttet å stenge andre veier på grunn av fare for skred. Disse beslutningene ble tatt av Statens vegvesen og politi i fellesskap.

Området Vassenden i Jølster var spesielt utsatt. E39 var sperret av skred på flere steder langs Jølstravatnet. Det ble også ca klokken 1700 besluttet å stenge fv. 451 på sørsiden av Jølstravatnet mellom Vassenden og Skei.

Ca kl 1830 ble det tatt en beslutning mellom NVE og politi på stedet, at strekningen Vassenden-Skei skulle sjekkes ut for skred og om det var mulig å åpne denne midlertidig en vei fra Vassenden til Skei. Dette for å få ut personer fra området som ikke hadde lokal tilhørighet.

Strekningen ble kjørt og det var relativt liten vannføring i bekker/elver på strekningen og faren for skred ble vurdert som liten dersom værforholdene ikke endret seg. Representant fra NVE tok kontakt med geolog fra Statens vegvesen ved Kjøsnes bru og det ble vurdert at veien kunne åpnes for at personer som bodde på strekningen Vassenden-Skei kunne kjøre ut av området. Veien var fortsatt sperret inn fra Skei til det aktuelle området.

Dette ble meldt tilbake til politiet og ca klokken 2030 ble det sluppet gjennom en del kjøretøy som hadde stått innesperra på Vassenden.

Politiet fikk kort tid senere melding om at det var gått ett ras langs fv. 451 ved Årnes. Veien ble da på nytt helt stengt.

Det meddeles fra alle involverte parter i denne vurderingen at forholdene utviklet seg veldig raskt og at en ikke rakk tidsnok å innføre nødvendige tiltak ved å stenge veien på nytt. Utfallet av at veien ble åpnet fikk ett svært tragisk utfall noe som en beklager sterk."

Rådmannen: – Vi hadde ingen kommunikasjon med brannvesenet i Vassenden Rådmann i Jølster kommune, Ellen Jensen, opplyste torsdag kveld at dei ikkje hadde kommunikasjon med brannvesenet i Vassenden då rasa gjekk i Jølster.