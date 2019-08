Opnar E39 klokka 17.00

Nyhende

Statens vegvesen melder at E39 Førde - Skei opnar med styrt trafikkavvikling kl 17.00. Oppryddingsarbeidet har gått raskt takka vere solid innsats frå entreprenørane.

- Maskinane har gått både dag og natt for å rydde opp i dei mange rasa på E39, og me vil takke entreprenørane for formidabel innsats for å rydde både europavegen og dei andre vegane i fylket, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen.

Det kan vere nokre parti med innsnevring i vegbana og mellom Grimsbø og Moskog blir trafikken leia forbi i kolonne. Finden oppmodar folk til å visa omsyn for dei som jobbar, vere oppmerksame og følgje skiltinga.

Sjølv om vegen blir opna no i ettermiddag gjenstår noko arbeid, så det er naudsynt å stenge vegen i natt frå 23.00 til 06.00 for at entreprenørane skal få gjere seg ferdige.

Fylkesveg blir stengd i fleire veker

NRK melder at det kjem til å ta vekevis før fylkesveg 451 ved Årnes på sørsida av Jølstravatnet blir opna att. – Det er mykje arbeid. Så skal søket etter den sakna mannen bli avslutta og eventuelle funn bli gjort før det blir starta med maskinarbeid her, seier brannmann i Jølster, Bjørn Støfring til NRK.

