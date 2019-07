Sagastad kan brukast til mange ulike arrangement

Nyhende

Der har så langt vore fleire konsertar og til og med eit bryllaup, der det var dekka til gjestane oppe i skipet og med servering av mat frå Magnefikk. I lokala kan dei dekke til 60 personar nede, og i tillegg kan det dekkast på i skipet og på platået.

Ansvarleg for sal og marknad, Aurora Leivdal, opplyser at dei så langt har hatt 14.361 besøkande sidan dei opna dørene i Sagastad 10 mai. Det er spesielt dei dagane det er store cruiseskip i bygda at trykket er størst.

Leivdal reknar med at dei bikkar 15.000 med AidaPrima.

Lokale suvenirar

Det har etter kvart også byrja å bli fleire lokale produkt i suvenirbutikken, mellom anna testproduksjon av Sagastadsylte frå lokale Peder Jacobsen i variantane blåbær, tyttebær og bringebær.

Dagleg leiar Solveig Midtbø fortel at tresverda laga på LA-senteret av avkapp frå skipsbygginga går unna, og her er mellom anna t-skjorter med drakehovud, lokalproduserte skjerefjøler og vikingvatn å få kjøpt.