– Ikkje kødd med Nordfjordbåten!

Nyhende

Det seier ordførarane i Selje og Eid, Stein Robert Osdal (Krf) og Alfred Bjørlo (V) i ein felles kommentar til Flora kommune sitt brev til Sogn og Fjordane fylkeskommune, der Flora kommune føreslår å legge ned dagens båtrute Nordfjord-Bergen, og la ekspressbåten snu i Florø med korrespondanse med mindre båtar vidare nordover.

Overraska og skuffa

–Vi er overraska og djupt skuffa over at Flora kommune foreslår å stoppe Nordfjordekspressen til Bergen i Flora, og dermed kutte dagens direkte hurtigbåttilbod mellom Nordfjord og den nye fylkeshovudstaden. Plansjefen i Flora sine uttaler om hurtigbåtsambandet Selje/Måløy - Bergen vitnar om lite innsikt om kvardagen for folk i Nordfjord, og manglade kunnskap om planene i samband med Stad Skipstunnel om betre båtransport mellom Bergen og Ålesund, seier Stein Robert Osdal og Alfred Bjørlo.

–Båtruta Nordfjord-Bergen er i dag det viktigaste kollektive kommunikasjonsmiddelet til Bergen for befolkinga i Nordfjord og deler av Søre Sunnmøre, og er innarbeidd i marknaden gjennom meir enn 30 år.

Dårlegare tilbod

– Eit skifte til mindre båt i Flora vil bety dårlegare tilbod for alle reisande sørover og nordover. Vi veit at skifte av kommunikasjonsmiddel betyr eit dårlegare og mindre attraktivt tilbod til alle reisande - ikkje minst på eit så veirhardt område av kysten som det vi her snakkar om. Det er også mange eldre og sjuke som brukar båten i samband med sjukehusbesøk i Bergen, og vil oppleve ei slik forringing av tilbodet med båt-byte undervegs som ekstra problematisk.

– Nordfjord satsar no målretta på vekst i reiselivet, med direktebåten til Bergen som ein viktig innfallsport til regionen. Å kutte båtruta til Bergen er sterkt negativt for reiselivsnæringa i vår region.

Utvide

– I planene for Stad Skipstunnel har det lenge vore arbeidd systematisk med å utvide dagens hurtigbåtrute Bergen-Nordfjord til ei samanhengande rute Bergen-Ålesund når skipstunnelen opnar. Å skulle kutte Nordfjord frå ruta rett før Stad Skipstunnel blir bygd, vil rett og slett vere å skyte seg sjølv i foten med opne auge, seier Osdal og Bjørlo som viser til at i nye Vestland fylke blir Bergen «fylkeshovudstad» også for Nordfjord, og trongen for ei slik rute er dermed større enn nokon gong før.

Blankt avvist

– Vi vil ut frå dette blankt avvise Flora kommune sitt framlegg om å legge ned Nordfjordekspressen. Vi ventar tvert imot at fylkespolitikarane jobbar vidare med å gjere «Bergensbåten» til/frå Nordfjord betre og billigare - og meir klimavenleg. Vi trur på betre sjøtransport, ikkje dårlegare, seier Selje-ordførar Stein Robert Osdal og Eid-ordførar Alfred Bjørlo.