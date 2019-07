Sivilforsvaret frå Eid bistår i Jølster

Nyhende

Det kraftige regnvêret har ført til at det har gått fleire jordras som stenger E39 mellom Førde og Skei i Jølster.

NRK melder at også delar av Vassenden sentrum i Jølster er rasert av dei store vassmengdene.

Avdelinga frå Eid bistår i Jølster

Sivilforsvaret i Sogn og Fjordane er bedne om å bistå i samband med rassituasjonen i Jølster. Avdelingane på Førde-sida er klare, men er førebels avskårne frå å koma fram til sjølve innsatsområdet.

Distriktssjef og fungerande beredskapsvakt i Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt Stein Morten Rønningen opplyser at avdelinga på Eid med sju personar er på veg til innsatsområdet frå andre sida. Sivilforsvaret si rolle vil vere å bistå dei andre naud- og redningsetatane med evakuering, vakt og sikring.

NRK melder også at ras og flaum har smadra vegen til bygdene Ommedal og Gjengedal i Gloppen. Eit hundretals personar er isolerte frå omverda.

Oppdatering: kl 20.45: Vest politidistrikt melder om nytt ras på sørsida av Jølstravatnet. Det vert opplyst at ein bil har vore ved/i raset når dette gjekk. Melder har observert dette på avstand, raset er 40-50 meter breitt.

NRK melder at ein bil har hamna i Jølstravatnet.

---

I ei pressemelding frå Vest politidistrikt vert det mellom anna opplyst følgjende:

«Ca kl 1626 fikk politiet den første meldingen om ras i området ved E39 langs Jølstravatnet. Kort tid etter fikk politiet inn en rekke meldinger om ras ulike steder over og langs E39 øst for Førde sentrum og opp mot Skei.

Hovedredningssentralen og de andre nødetatene ble varslet og en rekke ressurser ble sendt mot området.

På grunn av været var det ikke mulig å sende helikopter inn i området, og vi har per nå ikke fullstendig oversikt over antall ras og det har heller ikke vært mulig å søke i området.

Per nå er det kun en ubebodd fritidsbolig som er berørt av et av rasene, og det er bekreftet at det ikke var noen mennesker eller dyr i denne bygningen.

Flere steder ble flere kjøretøy stående isolert mellom rasene, men det er per nå ikke meldt om at noen av disse bilene er tatt av ras eller at personer i disse bilene er skadet. Mange har kommet seg vekk fra området via båter og til fots.

Over 150 personer er per nå evakuert fra området siden det er fare for nye ras. Disse blir evakuert til ulike evakueringssentre i området.

Både Jølster og Førde kommune har satt krisestab og vi er løpende kontakt med dem."