Lokale krefter etablerer nytt selskap

Nyhende

Folk på Bryggja har vore litt urolege etter at konkursen i Nore Fjordsenter blei kjent. Dei meiner at det er viktig for bygda at drifta av campingplassen vert sikra. Folk har stor tillit til Sverre Solibakke. Han har vore ein viktig aktør i dei to største sakene for bryggjasamfunnet dei siste par åra: etablering av privatskule på Bryggja og overføringa av bygda til Stad kommune frå 2020.