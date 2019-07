Tek til orde for kommunalt vikarbyrå

Nyhende

Ap-politikar frå Eid, Ådne Reidar Nes Kleppe (21) er i ferd med å utdanne seg til lektor for å kunne undervise på 8.–13. klassetrinn. Han har jobba som lærarvikar og opplever at det er ulik praksis når det gjeld vikarbruk. Nes Kleppe tek til orde for å etablere eit kommunalt vikarbyrå i Stad kommune med tilsette som kan jobbe på ulike einingar. Både innanfor skule, barnehage og eldreomsorg kan fagutdanna få fast jobb i ein kommunal vikarpool. Ungdomspolitikaren ser på dette som eit viktig rekrutteringstiltak og eit godt alternativ til tidsavgrensa, meir usikre vikarstillingar.