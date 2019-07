Nyhende

Når det gjeld skulebygg, så har ordførarkandidaten i Stad Ap Siri Sandvik inntrykk av at det på dei ulike grendeskulane i Eid er god kapasitet og rimeleg god standard, medan kapasiteten på Nordfjordeid skule er sprengt. Det inneber at behovet for meir skulekapasitet i sentrum vil kome raskt, og utgreiing av behovet og mogelege løysingar vil vere noko av det første som Sandvik vil ta tak i dersom ho vert ordførar i Stad kommune.