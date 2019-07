Søndag er det Olsokgudsteneste i Sagastad

Nyhende

Det var kyrkjeverja i Eid som kom på ideen om å ha gudsteneste i vikingrelaterte omgjevnader, som speglar ein epoke der det var åsatru med Odin og Tor som dominerte.

Hundeide legg vekt på at det var i den epoken kristentrua kom inn og tok over. Han meiner at det difor passar godt at ei gammal høgtid som Olsok, blir markert nettopp i eit vikingsenter.

Ei viktig hending

Olsok markerer Olav den heilage sitt fall på Stiklestad 29. juli 1030. Olav var sentral i kristninga av Norge i dei åra han levde,. Det at han vart gjort til helgen, var ei viktig hending for å få fart på kristninga av landet.

Håper på godt besøk

Kristen Hundeide reknar med at det å flytte gudstenesta frå Eid kyrkje og over vegen til Sagastad på Nordfjordeid vil trekkje ekstra mange besøkande, som kanskje vil nytte mogelegheita til å kome for å sjå båten og få med seg litt av den vikinghistoria som kunnskapssenteret har å by på.

Vart begeistra

Det er Olaf Sigurd Gundersen som vil stå for liturgien. Han vart så begeistra for ideen om gudsteneste i skipet at han avbryt ferien for anledninga. Det betyr høgst truleg at dei som møter opp vil få ein underhaldande time med gudsord i spesielle omgjevnader.

Seinare om ettermiddagen er det friluftsgudsteneste på Naturmøteplassen i Kjølsdalen.