Sommarvarmen er endeleg her

Nyhende

Denne veka har sommaren verkeleg slått inn for fullt og mange har inntatt badestrendene. Frå onsdag av har temperaturane berre auka, og vore opp mot 25 grader. Frå fredag av skal temperaturen stige endå meir, ifølgje Yr. Det ligg an til å bli ei svært fin helg med flotte bademoglegheiter. Laurdag og søndag er det meldt mellom 28–29 grader og strålande sol i området.

Dei første dagane i neste veke ligg også an til å bli fine. Måndag vert nok den finaste dagen ettersom det er store moglegheiter for at det vert 30 grader og strålande sol. Tysdag ligg også an til å bli ein varm dag med 28 grader, før temperaturane søkk til rundt 20 grader seinare i veka.