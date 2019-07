– Sagaparken har blitt eit ikon for Eid

Nyhende

Ordføraren peikar på at eidarane er stolte av Sagaparken og tek gjerne med seg besøkande dit for å vise den fram. Det er blitt veldig populært å ta foto framføre bokstavane med Nordfjord med fjorden i bakgrunnen.

– Vi ser at parken fungerer slik ein hadde tenkt. Vi har fått igjen for å lage ein park som ikkje berre er ei stor grasflate. Her kan du vere for deg sjølv bak ein haug om du vil, eller drive med ulike aktivitetar. Parken er medverkande til at folk kjem til Eid og at dei blir her lengre, seier ordføraren.