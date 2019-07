No kjem sommarvarmen

Nyhende

Etter ei periode med svært kalde dagar og regn tidlegare i juli, har temperaturane dei siste vekene vore fine og sola har vist seg fram. Det har vore fleire dagar der temperaturane har lagt mellom 18-22 grader.

No skal det bli endå varmare frå onsdag av, ifølgje Yr. Temperaturane vil auke til rundt 24 grader onsdag og torsdag, før det heile skal stige endå meir fredag. Då ligg det an til at det kan bli over 30 grader og sol i området. Også resten av helga ser ut til å bli bra, med sol og temperaturar på rundt 29 grader.

Dei første dagane i neste veke ligg an til å bli fine, og det ser ut til at temperaturane kan halde seg på rundt 25 grader. Det vil vere gode bademoglegheiter den neste veka med andre ord!