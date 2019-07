Har fått avslag på 30-sone forbi Os bru

Nyhende

Eid kommune har fått avslag frå Statens vegvesen på søknad om å forlenge 30-sona på fv. 5746 (tidlegare fv. 622) forbi Os bru på Nordfjordeid. Kommunen viste i søknaden til at det er meir aktivitet i området ved Malakoff og næringsområdet ved Os bru, at brua er smal, brurekkverket hindrar sikt i avkøyrsle til næringsbygg og at det er fleire arrangement i Malakoff-området. Strekninga har i dag fartsgrense 50 km/t og er bortimot 300 meter lang.

Statens vegvesen viser i sitt avslag mellom anna til at det i fartsgrensekriteria for hovudvegar utan tilrettelegging for gåande og syklande i tettbygde strøk, er anbefalt fartsgrense 40 eller 50 km/t i industri- og næringsområde, samt 50 km/t ved parkanlegg/leikeplassar. Statens vegvesen kan ikkje sjå at den omsøkte strekninga skil seg noko ut frå eit «vanleg» industriområde eller park.

Vegvesenet peikar vidare på at Malakoff er relativt godt skjerma frå vegen, då det står ei rekkje av tre mellom fylkesvegen og sjølve området, og det er nærliggjande å tru at mjuke trafikantar ikkje kryssar vegen i stor grad her, då dei som er i Malakoff truleg ikkje har noko dei skal på industriområdet og omvendt.

– Dårleg sikt i avkøyrsler er i utgangspunktet ikkje eit argument for å setje ned fartsgrensa. Her må ein i fyrste omgang vurdere fysiske tiltak, som til dømes anna val av brurekkverk dersom det er mogleg, flytting av avkøyrsla eller i verste fall stenge avkøyrsla.

– Os brua er smal, men det er tilstrekkeleg stoppsikt i begge retningar før ein kjem inn på brua og det er moglegheiter for passering på begge sider av brua, poegterer vegvesenet.

Om det er arrangement som fører til mykje aktivitet på eller rett ved vegen, kan ein søke om mellombels nedsett fartsgrense i form av arbeidsvarsling.

Statens vegvesen konkluderer med at dei ikkje kan gå inn for å forlenge 30-sona slik det er bede om. Ei forlenging av 30-sona her vil, slik dei ser det, ikkje samsvare med fartsgrensekriteria.

Vegvesenet viser også til at uavhengig av fartsgrensa, er den køyrande pliktig etter vegtrafikklova å tilpasse farta etter stad-, føre-, sikt- og trafikkforholda slik at det ikkje kan verte ei fare eller til ulempe for andre, og slik at anna trafikk vert minst mogleg hindra eller forstyrra.