Stas å spele på heimebane

– På sjølve Malakoff er det første gong eg speler, men eg har spelt fleire gongar på NRK sitt opplegg under festivalen. Det blir rett og slett veldig stas. For meg er jo dette heimebane. Det er også heimfylket til Tokvam, så det er litt heimebane for han ettersom han er frå Flåm, fortalde Odd-Erik Lothe, frå Kjølsdalen, berre nokre dagar før han skulle stå på Malakoff-scena saman med Finn Tokvam og Halvor Folgerød.