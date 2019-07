Politiet gir festivalros

Nyhende

Han viser til at den gong det var 16-årsgrense på campen brukte politiet mykje tid på dei yngste.

– Endra aldersgrense er beste grepet som er gjort. Før måtte vi bruke mykje tid på å ringe etter mor eller far, og så var dei kanskje på fest sjølve, seier han. Gundersen påpeikar at no får politiet tid til å drive førebygging slik dei skal.

– Malakoff er ein fantastisk festival, der vi ikkje ønskjer narko. Difor er det viktig at vi får tatt dei som har med seg dette til festivalen, seier han.

14 med narko

Torsdag tok politiet to for narko. Fredag vart seks tatt for narko, og ytterlegare seks nye på laurdag.

– Ein av dei hadde større mengder, truleg med det som er 71 brukardoser med LSD, fortel Gundersen. Det er no oppretta sak på alle 14 narkosakene.

– Dei fleste av desse er tatt for bruk og bestittelse av narko. Det vart funne både hasj, ecstasy, tablettar og LSD. Dette er lokal ungdom frå Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Sørlandet og Bergen som vart tatt, fortel Gundersen.

Samarbeid

– Vi kunne valt å lukke auga og tru at det ikkje var narko på Malakoff. Men vi vel og jobbe målretta, og er einig med festivalleiinga at vi ikkje ønskjer narkotika på Malakoff. Difor har vi også narkohund med, og han snusar seg fram til dei som har eller har brukt narkotika, seier han.

Gundersen påpeikar at det likevel er små mengder narkotika som blir funne, med berre 14 narkosaker på ein festival med 30.000 publikummarar.

I arresten

I tillegg vart fem festivaldeltakarar sett i drukkenskapsarresten under festivalhelga – ute av stand til å ta vare på seg sjølv.

Natt til søndag var det også fem bortvisningar frå festivalområdet, der bandet vart klipt vekk frå handleddet og dei fem vart nekta tilgjenge inn igjen.

Også Røde Kors har hatt nok å gjere. Fredag hadde dei 72 festivaldeltakarar med mindre skader innom, medan natt til søndag var talet oppe i 137. Mange av desse er berre småskadar.

Elles hadde ambulansane ti turar til sjukehuset med personar som trengde meir hjelp – tre på torsdag, fire fredag og tre laurdag.

– Der er lege på frivillig basis på Malakoff, men det er ikkje alt denne legen kan ta seg av på området, forklarer Gundersen. Kystvakta låg også klar ved sjøsida.

– Ein person vart meldt sakna, og Kystvakta fekk signalementet, men to timar etterpå dukka vedkomande opp, fortel han. Gundersen takkar alle som som har bidratt til ei super festivalhelg på Malakoff.