- Seks personar vart pågripne for å ha narkotika, og ein meiner at det er til meir enn eigen bruk. I tillegg vart ein person pågripen for forulemping mot politi, opplyser Roger Gundersen, innsatsleiar for politiet under Malakoff.

Ein annan person vart sett i drukkenskapsarresten på Nordfjordeid fredag kveld, fordi han var ute av stand til å ta vare å seg sjølv.