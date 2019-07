Stort behov for nye hjelpearbeidarar

Nyhende

–Vi er ein organisasjon som ikkje tek i mot nokon form for offentleg støtte, slik sett er vi avhengige av dei midlane vi får inn frå gjevarane våre, sa Thomas Gjedebo som fortalde at dei i sommar har ein turne der dei besøkjer stader blant anna i Sogn Fjordane.

–Vi har vore i Førde, på Breim og på Sandane. At vi er på Nordfjordeid samstundes med at Malakoff Rovckfestival blir arrangert er faktisk litt utanfor programmet. Det er fint å vere på Nordfjordeid når det er så mykje folk frå heile landet på festival.

Rekruttering

–Du nemnde rekruttering. Får de respons og kva personell er det de er ute etter?

–Vi ønskjer å kome i kontakt med folk som er interesserte i å jobbe med humanitært arbeid i utlandet. 60 prosent av dei som i dag jobbar for Leger Utan Grense er medisinsk personell. Det betyr at 40 prosent av personellet er ikkje medisins personell. Leger Utan Grenser treng drifspersonell, personell til administrasjon, personell som jobbar med logistikk og teknisk personell innafor mange fagområde. Det som er viktig er at helsepersonellet får bruke tida si til å hjelpe folk medisinsk, seier Gjedebo som meiner dei har fått god respons.

–Har du vore ute i felten sjølv?

–Ja eg har vore feltarbeidar i Kongo og Libanon.

Informere

–For å informere om det vi driv med har vi ein større bil der vi har ei lita utstilling om det organisasjonen driv med. Informasjon er også viktig i arbeidet med å skaffe gjevarar, seier han og legg til at dei vil vere på plass i Eidsgata til og med laurdag.

–Kan du seie noko om kor i verda Leger Utan Grenser yter bistand i dag.

– I 2018 ytte Leger Utan grenser (Médecins Sans Frontières (MSF), hjelp til folk i over 70 land. Organisasjonane hadde 43.000 hjelpearbeidarar i sving. Eit område som eg kan nemne spesielt er Sen Sentralafrikanske Republikk. Dette er eit land som har om lag same folketal som i Norge. I Norge har vi rundt 21.000 legar. Den Sentralafrikanske Republikk har 300. Det seier deg kanskje litt om eit enorm udekka behov, seier Thomas Gjedebo.

Festival?

–Får de tid til å få med dokke noko av det som skjer på festivalområdet når de likevel er på Nordfjordeid?

–Har ikkje akkurat planlagd noko, men eg håper at vi kan få med oss litt i kveld eller på laurdag.