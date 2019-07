Legg ut hyttetomer i Hjelmelandsdalen for sal

Nyhende

–Etter den flotte vinteren vi hadde i fjor har etterspurnaden etter hytter i tilknyting til skianlegget på Harpefossen auka kraftig. I 2017 selde vi ei hyttetomt. Til no i 2018 har vi selt ni, seier Jon Balsnes, styreleiar i Hjelmelandsdalen Hyttegrend som legg til at han no får førespurnader frå eit større område enn kva tilfellet har vore tidlegare år.

Stor tru på prosjektet

–Hadde eg ikkje hatt stor tru på at etterspurnaden etter hyttetomter ville ta seg opp, ville vi aldri gått inn i prosjektet. Hyttetomtene som vi legg ut for sal i neste månad ligg i nær tilknyting til nedfartane i sjølve skisenteret, og er såleis midt i blinken for den aktive familie, seier Vegard Meland.