–Fuktig men heilt greitt

Nyhende

Medan nye festivaldeltakarar er på veg inn på festivalcampen for å finne seg ein plass å slå opp teltet, summerer andre opp den første natta ute. Ei heller fuktig natt, reint bokstaveleg.

–I går, torsdag, då vi kom var det strålande vêr. Vi sat vi i kø i fem timar fær vi kom inn. Eg er veldig glad for at vêrgudane var med oss den dagen, for åÅ sitte i kø i regnvêr er ikkje noko særleg, seier bergensaren Didrik som er førstereis på Malakoff Rockfestival.

Studiekameratar

–Det er eg som har tatt med meg studievennane mine, seier Måløy-jenta Silje Maria som har vore på den store happeningen på Nordfjordeid tre gonger tidlegare.

–Vi studerer alle biologi ved universitet i Bergen. Akkurat no er studiet generell biologi, seinare får vi avgjere kva retning vi skal gå, seier dei fem studiekameratane.

Litt koseleg

–Sjølv om Malakoff er ein «solskinsfestival» så har eg opplevd regnvêr ein gong tidlegare. Men det var kortvarig. Meldingane på Yr.no seier at det snart skal lette opp, og vi får sol og varme dei neste dagane, seier Cecilie som legg til at sjølv om det har regna ein god del i løpet av natt til fredag, så har det eigentleg gått heilt greitt.

–Når musikken vart avløyst av regndropar mot teltduken, så var det faktisk litt koseleg, seier Didrik.

Heller fuktig

På ein annan stad på festivalcampen treff vi på Jesica frå Fosnavåg og Connie frå Bergen. Begge er på festivalen på Nordfjordeid for første gong.

–Det har eigentleg vore greitt, men vi legg ikkje skjul på at det har vore fuktig å ligge ute i telt når regnet høljar ned, seier dei to som fekk hjelp av Fredrik, bonde og tømrar frå Bærum til å lage eit lite halvtak framføre teltopning.

Sola kjem

Meldingane for resten av fredagen er oppløftande. Ut over dagen skal skydekket lette. Sola skal titte fram rundt middagstider, og ut på kvelden skal det, alt i følgje yr.no, bli skyfritt og varmt. Laurdagen blir varm og utan nedbør. Natt til søndag er det meldt litt nedbør som aukar på utover søndagen. Akkurat slik som det alltid er – regn før festivalstart, og regn etter at festivalen er over.