Politiet styrkar seg til Malakoff

Nyhende

– Der kan ein kome i kontakt med oss, ein om det er nød ring 112, eventuelt 02800 ved andre førespurnader, seier han.

Ønsket var å få til Snapchat under årets Malakoff, for å kome i direkte kontakt med ungdommen på ein rask måte.

– Dette fekk vi dessverre ikkje til. Ein rakk det ikkje, men dette skal vi få på plass til neste år, lovar Gundersen.

Ufarleggjere

Tanken er at det for mange er eit stort steg å ringe til politiet på 02800, og at det er lettare å sende politiet ein Snapchat.

I fjor sommar lanserte Kripos nettpatrulje ei prøveordning med Snapchat i samarbeid med politiet i Agder. Palmesusfestivalen vart prøvekanin, og responsen var overveldande.

Men inntil politiet får Snapchat til Malakoff neste år, kan melding på facebooksida til politiet i Nordfjord vere ei løysing for å ufarleggjere å ta kontakt med politiet.

Dialog med ungdommen

– Under Malakoff er vi stadig i dialog og får tips frå ungdom. Målet er å førebyggje, og at dei kan sende oss ei melding om dei ser noko som ikkje burde skje eller om dei føler seg utrygge, seier Gundersen.

– Ikkje nøl med å ta kontakt med politiet om du eller venner av deg treng hjelp, ber han.

Han minner om at vanlege lovar og reglar framleis gjeld under Malakoff Rockfestival.

Riggar seg

Politi, brann og festivalleiinga riggar seg til for å ta imot nesten 30.000 publikummarar på vesle Nordfjordeid.

Politiet aukar vaktstyrken, også på dagtid, og også narkohund vil vere på plass.

– Det har vi gode erfaringar med frå tidlegare, seier Gundersen. I år vil også Kystvakta vere på plass under festivalen. Dei får politimynde på sjøen.