Dei første på plass i køen kl. 05.30

Nyhende

–Vi reiset frå Førde i tretida natt til torsdag, tok ferja frå Anda klokka fem og var på plass som dei første i køen klokka 05:30, seier Stig Arild som også var med då fleire i den same gjengen vart nummer to i festivalcampkøen i 2017.

Festvalliv og god musikk

–Bastille, kjem det rimeleg unisont frå gjengen frå Førde når Fjordabladet spør om kva som er dei ser mest fram til, bortsett frå festivalcampliv med god mat og god drikke, ved årets festival.

–Kva med Svelene som skal opne Malakoff19 seinare i kveld?, spør vi.

–Svelene, eg veit at det er noko som heiter burger, men sveler, nei det er fullstendig ukjent for meg, seier Stig Arild.

Pallen for femte gong

Som nummer to i festivalcampkøen, finn vi elleve karar frå Ågheim. Det spesielle med denne gjengen er ikkje at dei er frå Åheim, eller at dei er elleve karar. Det spesielle er at dei for femte året på rad har blitt nummer to i festivalcampkøen.

–Endeleg får vi kred for andreplassen, seier dei når lokalavisa dreg fram fotoapparatet for å forevige den karane frå Åheim, bygda som slår seg inn som ein kile mellom dagens Eid og Selje.

Forresten så gløymde vi å spørje dei 11. karane frå Åheim om dei kunne tenkje seg å bli ein del av Stad kommune.