Viktig å røyste

Det seier Jannike Torheim Farstad, som saman med Janne Endal Andersson og Wenche Berget er valansvarleg i Stad kommune.

–Allereie frå 1. juli var det mogeleg å tidelegrøyste ved kommune og fylkestingsvalet. Røystesetlane folk må nytte når dei tidelegrøystar skil seg frå setlane ein nyttar ved førehandsrøystinga, som startar seks veker før valet, den 10. august, og som varer fram til den 6. september. På tidelegrøystesetelane er det ikkje namn på dei som stiller til val for dei ulike partia. Det betyr at om du tidelegrøystar så kan du ikkje stryke og føye til namn på røystesetelen, slik du kan om du førehandsrøyster etter 10. august og på valdagen 9. september, seier Jannike som fortel at det så langt er kome inn to tidelegrøyster i Stad kommune.

Nytt høvet

–Tidleg førehandsrøystegjeving er eit tilbod for å sikre at alle veljarar som ønskjer det, skal få høve til å røyste. Det handlar om personar som av ulike grunnar ikkje har høve til å røyste på valdagen og for personar som ikkje har høve til å røyste i heimkommunen, seier Jannike som meiner alle som har røysterett bør nytte høvet til å vere med å påverke kva samansetning kommunestyret skal ha etter valet.

Manntalet

– Kva med dei som flyttar til ein annan kommune?

–Du må stå i manntalet i den kommunen du bur i for å kunne røyste. Har du flytta og meldt flytting før den 30. juni vil du kunne røyste i den kommunen du flyttar til. Har du meld flytting etter denne datoen, så vil du ikkje kunne vere med å påverke samansetninga av kommunestyret i den kommunen du flyttar til. Då må du faktisk røyste på listene i den kommunen du flytta frå, seier Jannike og legg til at dersom du ønskjer å tidlegrøyste eller røyste på førehand i Stad kommune, så kan du gjere det på rådhuset i Eid og kommunehuset i Selje.

Ti valkrinsar

–På valdagen kan du røyste på ti plassar i den nye kommunen. Du kan røyste på seks skular, to rådhus, eitt grendehus, Refsnes, og på omsorgssenteret på Bryggja, seier Jannike Torheim Farstad.