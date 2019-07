Nyhende

Det var i femtida måndag morgon trafikkulykka skjedde, og ein bil hamna på taket. Dei to som var i bilen kom seg ut. Alle naudetatar rykka ut, og dei to skadde frå bilen vart raskt tatt hand om av helsepersonell. Politiet meldte først at dei to i bieln blei tekne med til legevakt. Seinare vart dei køyrt vidare til Førde sjukehus.

Politiet tek avhøyr i saka, og det er førebels usikkert kva som har skjedd.

Det er manuell trafikkregulering på ulykkesstaden, og bilbergar er rekvirert.