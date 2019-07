Måndag kjem det nytt cruiseskip

Nyhende

Måndag 15. juli kjem neste cruiseskip til Nordfjordeid. Denne gong er det AIDAprima, som har plass til 4340 passasjerar, som kjem. Cruiseskipet kjem rett i frå Kiel, og Nordfjordeid ser ut til å vere det første stoppet i Norge.

Onsdag 17. juli, to dagar etter at AIDAprima har vore på Nordfjordeid og dagen før Malakoff startar, kjem endå eit cruiseskip. Då er det klart for Norway Spirit, med sine 2639 passasjerar. Dette cruiseskipet kjem i frå Geiranger.

Med AIDAprima og Norway Spirit på plass måndag og onsdag, kjem det altså to cruiseskip på ei veke til bygda.

Oversikt over komande cruiseskip