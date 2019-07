Meir storlaks og aure enn i fjor

Nyhende

Så langt i år er det landa 130 laks i vektklassane frå tre til sju kilo, og laks over sju kilo, med ei samla vekt på 933 kilo. På same tid i fjor vart det landa 143 laks i dei same vektklassane, då med ei samla vekt på 967 kilo. Det som kanskje er mest gledeleg er at det ser ut til å vere langt meir sjøaure i elva denne sesongen enn kva tilfellet var i 2018-sesongen, iallfall om vi skal legge fangstrapportane til grunn. Fram til og med veke 27 er det meldt om 58 sjøaurar med ei samla vekt på 94 kilo, mot 26 med ei samla vekt på 49 kilo i tilsvarande periode i fjor. For perioden var snittvekta i 2018 på 1,88 kilo for sjøauren. Tilsvarande for årets sesong er 1,62 kilo.