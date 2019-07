Vil ha «byskyssordning» på Eid

Nyhende

– For oss er det viktig at vi i nye Stad kommune skal vere likeverdig innan næringsutvikling og kultur, og sjå heile Stad under eitt. Vi skal ikkje ha eit A eller B-lag. Men ei såkalla «byskyssordning» meiner vi kan vere ei interessant sak for Nordfjordeid, seier Paul Jacob Helgenen, Sp sin ordførarkandidat.