Sommarcampen i full aktivitet

Nyhende

Klenkarberget Sommarcamp har vorte arrangert kvart år sidan 2007, og no er årets versjon i full gong. Sjølv om vêret ikkje har vore like bra som i fjor, står det ikkje på stemninga blant barna. Dagane på campen inneheld ein stor variasjon av aktivitetar som fjellturar, fisking, turar i båt og kajakk, fotball, dans, gardsbesøk, sykkelturar, skyting, leik og skogsturar. Nytt for året er også eit musikkprosjekt under sommarcampen si tredje veke. Då vert det både innspeling av låt og musikkvideo for dei eldste deltakarane.